Zidane comienza con paso perfecto como técnico de Francia: dos victorias y cero goles recibidos

Zinedine Zidane comenzó de gran manera su aventura como entrenador de la Selección de Francia. El histórico exfutbolista consiguió este lunes su segunda victoria consecutiva al frente de Les Bleus, luego de imponerse 1-0 a Bélgica en Bruselas gracias a un gol de Michael Olise en el minuto 88.

El debut de Zidane también había terminado con victoria por 1-0 ante Turquía, por lo que el francés acumula *dos triunfos en sus primeros dos partidos como seleccionador y, además, Francia todavía no ha recibido un solo gol bajo su dirección*. Ambos encuentros se disputaron como visitante, un comienzo que le permite a Francia liderar el Grupo A1 de la Nations League con seis puntos.

La comparación con otros entrenadores que también estrenaron ciclo en esta edición de la Nations League hace todavía más llamativo el inicio de Zidane. Jürgen Klopp debutó con Alemania empatando ante Países Bajos, mientras que Xavi Hernández también comenzó con ese empate frente al conjunto alemán. Posteriormente, Alemania cayó ante Grecia.

Zidane, campeón de tres Champions League consecutivas como entrenador del Real Madrid, ahora comienza a escribir una nueva etapa en los banquillos, esta vez al frente de una de las selecciones más importantes del mundo. Con dos victorias, dos porterías en cero y seis puntos en la Nations League, el francés ha tenido un arranque que ya está generando mucha expectativa alrededor de su nuevo proyecto.