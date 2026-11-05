Fiscalía pide 26 años de cárcel para mujer que admitió ahogar a su hija en Ticuantepe

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

El Ministerio Público solicitó una condena de 26 años de cárcel para Angélica María Mairena López, de 31 años, tras admitir formalmente haber cometido parricidio contra su hija de 4 años en Ticuantepe, Managua.

El suceso ocurrió el 18 de agosto de este año en la comunidad Denis Larios. La acusada confesó de forma voluntaria su culpabilidad en los hechos imputados.

La acusada planificó el escenario distrayendo a su hijo mayor con videojuegos y música a alto volumen.

Las versiones preliminares apuntaban a que la mujer actuó bajo supuesta depresión profunda tras separarse de su pareja.

Sin embargo, las valoraciones del Instituto de Medicina Legal y de psiquiatras determinaron que se encontraba en perfecto estado de salud mental, plenamente consciente de sus actos.