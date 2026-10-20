Abogada recomienda dejar por escrito todo acuerdo de vivienda para evitar litigios por posesión

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La abogada Waleska Beteta recomendó dejar por escrito cualquier acuerdo de vivienda o arrendamiento, incluso entre familiares, para evitar conflictos por la posesión de una propiedad.

La especialista señaló que los acuerdos verbales suelen derivar en procesos judiciales largos y costosos.

Beteta explicó que si el propietario tiene su título inscrito, el hecho de que otra persona viva en el inmueble no la convierte automáticamente en dueña.

Indicó que los testigos pueden confirmar quién es el propietario real y que el mantenimiento o el pago de servicios no otorgan derechos de propiedad por sí solos.

La abogada también recomendó tramitar la declaratoria de heredero y revisar los documentos antes de comprar o vender.

Advirtió que las “ventas de boca” interrumpen la posesión y generan problemas futuros.