Abogado explica cómo reclamar los daños que el seguro obligatorio no cubre

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

El abogado Víctor Somarriba explicó que cuando los daños superan la cobertura del seguro obligatorio, el excedente se puede reclamar en la vía civil. El especialista cifró en 2 mil 500 dólares el monto que cubre esa póliza para daños en vehículos.

Somarriba sostuvo que la resolución administrativa de la Policía Nacional es la prueba central para obligar al responsable a pagar. Indicó que el juez lo obliga a cubrir la cantidad según el diagnóstico de un taller autorizado.

Cuando la póliza no alcanza, propuso una reparación mixta: el seguro cubre su límite y la diferencia se exige al responsable por la vía civil. Si el conductor no tenía el seguro vigente, dijo, ese problema debe requerirse directamente a quien fue declarado responsable.