Abuelos deben acreditar causas de riesgo para obtener la custodia de sus nietos ante juzgados de familia

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Los abuelos que buscan la custodia de sus nietos deben iniciar un trámite ante los juzgados de familia y acreditar causales como abuso físico, psicológico o ingesta de alcohol.
El abogado Omar García indicó que el proceso exige investigación de la trabajadora social y evaluación del entorno donde vivirá el menor.
García explicó que el judicial ordena verificar cómo vive el niño, si existe violencia y por qué la madre no lo está cuidando ni protegiendo.
Añadió que el Ministerio de la Familia fiscaliza el entorno mediante la trabajadora social y revisa lo que dicen los vecinos y vecinas.
También interviene el Departamento de Psicología Infantil para determinar si quien solicita la custodia es la persona idónea.
El abogado recordó que se debe demandar al papá, a la mamá o a ambos, aunque uno esté ausente, porque son las partes procesales.