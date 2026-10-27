Abuelos deben acreditar causas de riesgo para obtener la custodia de sus nietos ante juzgados de familia

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Los abuelos que buscan la custodia de sus nietos deben iniciar un trámite ante los juzgados de familia y acreditar causales como abuso físico, psicológico o ingesta de alcohol.

El abogado Omar García indicó que el proceso exige investigación de la trabajadora social y evaluación del entorno donde vivirá el menor.

García explicó que el judicial ordena verificar cómo vive el niño, si existe violencia y por qué la madre no lo está cuidando ni protegiendo.

Añadió que el Ministerio de la Familia fiscaliza el entorno mediante la trabajadora social y revisa lo que dicen los vecinos y vecinas.

También interviene el Departamento de Psicología Infantil para determinar si quien solicita la custodia es la persona idónea.

El abogado recordó que se debe demandar al papá, a la mamá o a ambos, aunque uno esté ausente, porque son las partes procesales.