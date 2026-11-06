Abuso sexual infantil también incluye tocamientos y exposición a contenido íntimo

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

La mayoría de los casos de abuso sexual infantil ocurre a manos de personas en quienes los niños confían, según el doctor Roberto Gómez, máster en salud sexual y reproductiva.

El especialista advierte que el tocamiento, el frotamiento y la exposición a contenido íntimo también constituyen abuso, aunque no exista penetración.

Gómez explica que la educación sexual comienza en casa y debe llamar a las partes del cuerpo por su nombre correcto desde la infancia temprana.

El especialista recomienda enseñar primero el conocimiento del cuerpo y después el autocuidado, tanto a niñas como a niños, pues ambos pueden ser víctimas.

Entre las señales de alerta figuran cambios de comportamiento, retraimiento, precocidad sexual inusual y miedo a quedarse solo con determinada persona.

El doctor subraya que la comunicación familiar resulta clave, ya que los menores no suelen relatar el abuso de forma directa.