Accidente aéreo deja seis fallecidos en una zona montañosa en India

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Seis personas murieron tras la caída de un helicóptero en una zona montañosa del estado de Uttarakhand, al norte de India. La aeronave transportaba a cinco pasajeros y al piloto cuando desapareció del radar mientras realizaba un recorrido entre la localidad de peregrinación de Badrinath y Dehradun, capital regional.

De acuerdo con la Autoridad de Desarrollo de la Aviación Civil de Uttarakhand (UCADA), el helicóptero despegó a las 13:14 horas locales con destino al helipuerto de Sahastradhara. Sin embargo, minutos después se perdió la comunicación y la señal de rastreo cuando sobrevolaba el valle de Joshimath, en el distrito de Chamoli.

Tras recibir el reporte, equipos de emergencia, efectivos del Ejército y personal de la Fuerza de Respuesta a Desastres del Estado (SDRF) desplegaron un operativo de búsqueda en la zona. Las labores comenzaron luego de que se observara una columna de humo cerca de un campamento militar.

El fallecimiento de los seis ocupantes fue confirmado por el director ejecutivo de UCADA, Prateek Jain, mientras las autoridades ordenaron suspender preventivamente las operaciones de toda la flota de la compañía Trans Bharat Aviation.