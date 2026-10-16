Camión sin frenos impacta contra autobús y muro en el norte de Quito

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Un camión y un autobús protagonizaron un aparatoso accidente de tránsito en la intersección de la Avenida Mariscal Sucre y la calle Flavio Alfaro, en Quito.

El siniestro dejó dos personas con lesiones en sus cuerpos y cuantiosos daños materiales.

Por causas aún desconocidas, el camión descendió desde una calle empinada y su conductor no pudo detener la marcha.

Al salir de la carretera, el vehículo se pasó llevando unos árboles. Luego impactó contra un muro de una empresa y contra el autobús. Las causas del accidente permanecen sin establecerse.