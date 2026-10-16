Camión sin frenos impacta contra autobús y muro en el norte de Quito

El accidente dejó dos personas con lesiones en sus cuerpos y cuantiosos daños materiales.

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Un camión y un autobús protagonizaron un aparatoso accidente de tránsito en la intersección de la Avenida Mariscal Sucre y la calle Flavio Alfaro, en Quito. 

El siniestro dejó dos personas con lesiones en sus cuerpos y cuantiosos daños materiales. 

Por causas aún desconocidas, el camión descendió desde una calle empinada y su conductor no pudo detener la marcha. 

Al salir de la carretera, el vehículo se pasó llevando unos árboles. Luego impactó contra un muro de una empresa y contra el autobús. Las causas del accidente permanecen sin establecerse.