Accidente múltiple en autopista de Bulgaria deja 11 muertos y 48 heridos 

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Al menos 11 personas murieron y 48 resultaron heridas en un accidente de tránsito múltiple en una autopista del sureste de Bulgaria.

En el siniestro se vieron involucrados cerca de medio centenar de vehículos. Se presume que la tragedia fue provocada por la falta de visibilidad debido a una densa niebla, según informaron las autoridades.

Las autoridades indicaron que el número de víctimas mortales puede aumentar con el pasar de las horas. Algunos de los lesionados se encuentran en condición crítica.

Entre los vehículos involucrados hay un camión cisterna que transportaba gas. Por ello fue necesaria la presencia de los bomberos para evitar que se incendiara.