Fallo en frenos de tráiler causa accidente múltiple con dos muertos en Chiapas

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Un tráiler impactó contra varios vehículos en la autopista de San Cristóbal de las Casas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tras sufrir aparentes desperfectos mecánicos en el sistema de frenos.

El accidente dejó dos personas muertas y 12 heridas. En el lugar se había registrado otro accidente de tránsito minutos antes.

El momento del impacto quedó registrado en video y provocó pánico entre los testigos. Los presentes se acercaron al sitio minutos después para ayudar a las víctimas.