Acoso escolar constante altera el cerebro y puede provocar depresión profunda en menores

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

El acoso escolar constante activa de manera crónica el eje del estrés e inunda el cerebro de cortisol y adrenalina, según el neurocientífico Luis Bravo.

El especialista explicó que este proceso altera la amígdala cerebral y reduce la plasticidad del hipocampo en niños y adolescentes.

Bravo señaló que esa hiperactivación del miedo afecta la autoestima y genera depresión profunda.

También advirtió que el contagio social y digital afecta las neuronas espejo y la necesidad biológica de pertenencia y validación grupal.

Según explicó, esto hace que los menores imiten conductas extremas a través de redes sociales como TikTok, buscando aceptación y anestesia a su dolor emocional.

Como recomendación, pidió a padres y representantes mantener presencia activa y comunicación sin juicio.