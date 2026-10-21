Adolescente de 13 años apuñala a una profesora en un colegio de Rumanía

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Un adolescente de 13 años apuñaló a una profesora de 28 años en un centro educativo de Bistrita, Rumanía. En el incidente, un estudiante que intentó defender a la maestra también resultó herido.

El hecho quedó grabado en video y generó pánico entre los presentes, quienes gritaron pidiendo ayuda. La docente junto al alumno que sufrió lesiones fueron trasladados a un hospital, donde permanecen recibiendo atención médica.

La policía informó que el autor del ataque llegó a la escuela ocultando su rostro y usando un casco de bicicleta. El adolescente atacó a la docente frente a los demás estudiantes.