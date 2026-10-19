Adolescente de 13 años muere tras golpiza atribuida a su padre en Bilwi 

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Un nicaragüense sospechoso del doble crimen de su esposa y su hija de 9 años confesó a una vecina que se encontraba en el departamento de Rivas. La fuerza pública de Costa Rica mantiene un operativo de búsqueda en todo el territorio y los puestos fronterizos.

La vecina relató que el hombre le dijo que tuvo tiempo de sacar plata del banco, llamar un taxi e irse para la parada. Habitantes de la zona afirman que la pareja sostenía constantes discusiones desde hacía unos cuatro años.

Una de las vecinas señaló que la mujer la llamó a la una de la mañana para avisarle que el hombre la estaba amenazando. Las autoridades afirman que ya fue circulado el sujeto para lograr su captura.