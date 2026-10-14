Adolescente de 15 años despierta durante su velorio en Sacapulas

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Una adolescente de 15 años despertó durante su velorio en Sacapulas, Guatemala, después de que su padre la declarara fallecida en el camino al hospital. El hombre, pastor evangélico, no detectó signos vitales tras un dolor que sufrió la menor.

La adolescente relató que sintió un dolor fuerte en el corazón y se desmayó, y que solo vio una oscuridad y una luz larga antes de despertar. Contó que sintió miedo y se preguntaba por qué estaba allí, hasta que asomó el vidrio y la sacaron.

La doctora Laura Madrigal explicó que la confirmación de una muerte debe estar en manos de profesionales de la salud. Indicó que en un centro médico se utilizan monitores de signos vitales y electrocardiogramas para determinar la ausencia de actividad cardíaca.

Madrigal explicó que la catalepsia, las arritmias, los síncopes y las crisis convulsivas pueden simular la ausencia de signos vitales. Advirtió que la confirmación de una muerte debe realizarse en un centro médico con equipos especializados.