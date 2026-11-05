Colombia: Asaltante dispara a quemarropa a un agente policial en sede del Banco Agrario

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Un agente policial murió tras recibir varios impactos de bala de un sujeto que intentó despojarlo de sus pertenencias en la sede del Banco Agrario del municipio de El Difícil, en Magdalena, Colombia.

Las cámaras de seguridad registraron el instante en que el delincuente armado abordó al uniformado.

Al percatarse de la amenaza, el agente intentó desenfundar su arma para salvaguardar su integridad.

Tras el crimen, el agresor se dio a la fuga. La policía busca al responsable para que responda por el asesinato del agente.