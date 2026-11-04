Aguinaldo en Nicaragua: cómo calcular el pago proporcional si tienes menos de un año de trabajo

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

La experta en educación financiera Gisella Canales explicó que el aguinaldo se calcula del 1 de diciembre al 30 de noviembre y tiene como fecha límite de pago el 10 de diciembre.

Los trabajadores con menos de un año laborado reciben un monto proporcional a los meses y días acumulados.

Canales detalló que para un salario fijo se divide el ingreso mensual entre 12 y el resultado entre 30 para obtener el proporcional diario.

Señaló que en salarios variables se toma como referencia el más alto de los últimos seis meses hasta noviembre.

Aclaró que los viáticos no entran en el cálculo porque no son parte del salario. Indicó que los bonos fijos y las horas extras tampoco se incluyen por ser extraordinarios.

Recomendó usar la calculadora gratuita de la página Dele Peso a Sus Pesos para verificar el monto exacto.