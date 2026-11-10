Al menos 11 muertos y más de 40 heridos tras múltiple colisión en Bulgaria

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Una colisión múltiple que involucró al menos 50 vehículos dejó 11 personas fallecidas y más de 40 heridas en la autopista Trakia, en el sureste de Bulgaria. El accidente se produjo en medio de una densa niebla que redujo considerablemente la visibilidad en la carretera.

El siniestro ocurrió en la ciudad portuaria de Burgas, en el mar negro a la altura del nudo vial de Zimnitsa, cerca de Yambol y a unos 290km al este de Sofía.

Imágenes difundidas por medios internacionales muestran automóviles y camiones apilados tras los impactos registrados en ambos sentidos de la vía.

Un sobreviviente indicó que rompió la ventanilla de un auto en llamas para sacar a un hombre y que, al escuchar nuevas colisiones en el carril contrario, decidió correr hacia un puente para ponerse a salvo.

Tras la emergencia, Oficiales Policiales, Bomberos y equipos de rescate acudieron al lugar para atender a las víctimas. Cuatro heridos en estado grave fueron ingresados al hospital San Panteleimón de Yambol, mientras que otras ocho personas fueron trasladadas a un centro asistencial de Sliven, algunas con lesiones en las extremidades y el tórax.