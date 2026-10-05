Alcaldía de Managua inicia rehabilitación vial en Gancho de Camino

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

La Alcaldía de Managua puso en marcha un plan de rehabilitación vial y reordenamiento del Gancho de Camino, un punto de alto flujo comercial y vehicular. Las labores comprenden el retiro de adoquines deteriorados y la colocación de asfalto.

Las cuadrillas también trabajan en la recuperación y delimitación de la zona destinada a las paradas de buses. Los comerciantes expresaron que durante los próximos 15 días mantendrán cerrados sus tramos como parte de cooperar con estas labores.

Un comerciante señaló que les notificaron sobre la mejora en la calle y que están de acuerdo. La medida busca erradicar la congestión generada por las unidades de transporte colectivo. Esta intervención forma parte del programa de mantenimiento de la infraestructura urbana municipal.