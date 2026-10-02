Alejandro Mendoza representará a Nicaragua en el Campeonato Mundial de Karting en Italia 

Alejandro Mendoza estará en el Campeonato Mundial de Karting en Italia en los próximos meses. El piloto nicaragüense se mostró orgulloso de llevar en alto el nombre de su país.

Mendoza contó que se encontró con Toto Wolff, de la escudería Mercedes, en una pista de Viterbo. Le dijo: “I am next Kimi Antonelli, look at me, look at me”, y Wolff le respondió que lo miraría en la pista.

El piloto agradeció a Dios por el éxito en su carrera y a su papá. Señaló que sus figuras a seguir son su papá, su abuelo y Ayrton Senna. Junto a su padre tiene un proceso para invitar a nuevos niños a unirse al karting.