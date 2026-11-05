Algoritmos de redes sociales no están diseñados para cuidar a los niños

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Los algoritmos de las redes sociales no están diseñados para cuidar a los niños, advirtió el ingeniero en sistemas Rodolfo Nicaragua.

El especialista explicó que el uso del celular libera dopamina, lo que sume al menor en el scrolling y lo aleja de otras actividades.

Nicaragua señaló que un niño no debería tener celular hasta los 16 años y siempre bajo supervisión.

El ingeniero indicó que el scrolling consiste en pasar imágenes y videos sin pausa en plataformas como TikTok y otras redes.

Según Nicaragua, ese consumo desplaza las interacciones sociales y la convivencia con los propios padres.

El experto citó un estudio del psicólogo Jonathan Haidt, de la Universidad de Nueva York, quien se hizo pasar por una niña de 13 años en una red social.

Haidt comenzó haciendo clic en imágenes de gatitos y, al mes, la cuenta mostraba contenido sobre bajar de peso y cosméticos.

Nicaragua sostuvo que los niños pierden la noción del tiempo y pueden pasar hasta 10 o 12 horas frente a la pantalla.

Agregó que las redes afectan más a las niñas en la aceptación de su físico y en la parte emocional.