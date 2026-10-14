“Alquila a mi esposo”: pareja convierte una broma en un negocio exitoso en Inglaterra

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Lo que comenzó como una ocurrencia terminó convirtiéndose en un negocio con una alta demanda en Inglaterra. En 2022, Laura Young, residente de Milton Keynes, tuvo la idea de publicar un anuncio en Facebook y Nextdoor bajo el nombre “Rent My Handy Husband” (“Alquila a mi esposo habilidoso”), para ofrecer los servicios de bricolaje y reparación de su esposo, James, quien tenía experiencia en carpintería, pintura, construcción e instalaciones.

La iniciativa tuvo una respuesta inmediata y, en menos de 24 horas, la pareja consiguió su primer cliente. Al principio, James realizaba tareas sencillas, como armar muebles, instalar televisores y cortinas o reparar puertas, pero con el tiempo comenzaron a solicitarle trabajos más complejos, entre ellos la construcción de estructuras, la colocación de alfombras y la reconstrucción de paredes.

El crecimiento fue tal que James llegó a trabajar seis días a la semana, de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche, sin lograr atender todas las solicitudes. Incluso recibieron pedidos de clientes que vivían a más de 240 kilómetros de distancia. Sus tarifas eran de 40 libras esterlinas por hora o aproximadamente 250 libras por una jornada completa, aunque posteriormente tuvieron que limitar el horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Además del éxito comercial, el emprendimiento permitió a la pareja organizar mejor su vida familiar. James había dejado su empleo anterior para cuidar a sus hijos, mientras Laura asumió la gestión de las reservas, las redes sociales y la administración del negocio. Así, una idea que surgió casi como una broma se transformó en una oportunidad laboral que combinó las habilidades de James con la capacidad organizativa de Laura, demostrando cómo una propuesta original puede convertirse en un negocio rentable.