Temperaturas de hasta 36 grados y ambiente caluroso predominarán en Nicaragua

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Un ambiente muy caluroso continuará predominando durante las próximas horas en el territorio nicaragüense, con temperaturas máximas de 34 a 36 grados en las zonas occidental y central, y de 31 a 33 grados en la zona sur.

Los meteorólogos recomiendan a la población mantenerse hidratada y señalan la influencia de un sistema de baja presión sobre el territorio, entre la frontera de Honduras y Nicaragua, así como las corrientes del monzón al sur de Costa Rica.

Las temperaturas máximas en la región de noroccidente oscilarán entre 31 y 33 grados, en el Pacífico Oriental y Pacífico Sur entre 30 y 33 grados, en la región central norte entre 27 y 29 grados, en la región central centro hacia el sur entre 30 y 32 grados, y en el Caribe Sur y Caribe Norte un promedio de 29 a 32 grados Celsius.

En cuanto a los vientos, se esperan de dirección noreste a variable con 5 a 20 kilómetros por hora. Los meteorólogos informan de la presencia de altas presiones atmosféricas continentales que persisten sobre el país.