Anuel AA se adentra en los corridos mexicanos con un nuevo álbum

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

El cantante puertorriqueño Anuel AA prepara una nueva apuesta musical con la que busca rendir homenaje a México. Un álbum dedicado completamente a los corridos mexicanos. El artista adelantó este proyecto durante su participación en Billboard Latin Music Week, en Miami, donde también habló sobre el esperado lanzamiento de Real Hasta la Muerte 2, su próximo disco de reguetón y trap.

Durante el encuentro, el intérprete expresó su admiración por la música regional mexicana y reconoció la influencia de figuras como Peso Pluma, Fuerza Regida, Tito Double P y Netón Vega en sus preferencias musicales. Según explicó, el auge de los corridos representa un cambio importante en la industria y comparte con el trap latino esa forma directa de narrar historias relacionadas con la calle y las experiencias de vida.

Anuel AA también elogió el talento vocal de los artistas mexicanos y la manera en que interpretan sus canciones. Como adelanto de su nueva producción, presentó parte de un tema titulado Los Veo, realizado con la producción del mexicano Álex Torres. Además, reveló que contempla una colaboración con Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Regida, aunque todavía no compartió detalles sobre cuándo podría concretarse.

El cantante señaló que la idea de desarrollar este álbum tomó fuerza durante una etapa personal difícil, en la que México adquirió un significado especial para él. Incluso comentó que durante 2026 ha pasado más tiempo en territorio mexicano que en Estados Unidos, una cercanía que ha impulsado su interés por explorar nuevos sonidos y trabajar con exponentes del género regional.

Este proyecto será independiente de Real Hasta la Muerte 2, álbum con el que Anuel planea regresar a la escena discográfica tras cuatro años sin publicar un nuevo disco de estudio de esta línea musical. Aunque todavía no ha confirmado las fechas oficiales de lanzamiento, manifestó su intención de celebrar la llegada de esta producción alrededor del 26 de noviembre, fecha de su cumpleaños.