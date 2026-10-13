Apple presenta HomeView, su nuevo centro de control inteligente para el hogar

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Apple apuesta por transformar la experiencia del hogar conectado con HomeView, una pantalla inteligente de 7 pulgadas diseñada para controlar dispositivos, realizar videollamadas, reproducir música y acceder a diferentes aplicaciones desde un solo lugar.

El equipo incorpora la inteligencia artificial Apple Intelligence y una nueva versión de Siri, que permitirá interactuar mediante comandos de voz y ofrecer asistencia personalizada. Además, reconoce los rostros de hasta seis usuarios para adaptar el contenido a cada integrante de la familia.