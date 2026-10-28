Arranca la campaña presidencial en El Salvador con cuatro candidatos rumbo a las elecciones de 2027

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

La campaña electoral para elegir presidente y vicepresidente de El Salvador inició oficialmente con cuatro candidatos que competirán en los comicios programados para el 28 de febrero de 2027. Más de 6 millones de salvadoreños están llamados a las urnas para elegir al próximo mandatario.

Nayib Bukele busca su tercer mandato bajo la bandera de Nuevas Ideas junto al vicepresidente Félix Ulloa. Por el partido Alianza Republicana Nacionalista, la aspirante es la exdiputada Mayteé Iraeta y su fórmula es Verónica Enríquez.

Por la izquierda, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional presenta al médico Rafael Aguirre y a la enfermera Madahí Santos.

Fraternidad Patriota Salvadoreña será representada por el empresario estadounidense de origen salvadoreño Orlando del Cid junto a Josué Muñoz.