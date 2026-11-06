Arrestan a Thomas Markle bajo cargos relacionados con material de abuso infantil

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Thomas Markle de 82 años de edad, fue arrestado bajo cargos relacionados con material de abuso sexual infantil. La captura ocurrió la mañana de este viernes en la residencia de ancianos Maravida Senior Living, ubicada en Lakeland, en Florida. El hombre es padre de Meghan Markle, esposa del príncipe Harry.

Según Revistas internacionales, el hermanastro de Meghan “Thomas Markle Jr”, denunció con las autoridades de Filipinas que había encontrado imágenes de abuso sexual infantil en computadoras y celulares almacenadas en cajas, en la casa donde su padre habitó hasta que regresó a Estados Unidos.

El FBI confirmó en un comunicado que están al tanto de las acusaciones y brindarán el apoyo a las autoridades de Filipinas.

Según un periódico británico, alegadamente, miembros de su equipo de reporteros encontraron material de pornografía infantil en un apartamento rentado por Markle, en Rosarito Beach, México. Supuestamente, en el lugar había libros sobre pedofilia, revistas que mostraban a menores siendo víctimas de abuso sexual. Además de negativos de 35 milímetros con contenido sexual explícito, siete discos duros y más de 50 cintas de video.

La Fiscalía General del Estado de Baja California, en México, confirmó que se realizó un cateo en una bodega vinculada con el acusado. Otro periódico universal dio a conocer que presuntamente en el lugar, la unidad 22 contenía fotos de mujeres asiátixas desnudas y revistas que mostraban a niños siendo abusados.

Por su parte, Thomas Markle negó poseer dicho material y catalogó las acusaciones como “mentiras enfermizas”.

Semanas antes, Meghan, duquesa de Sussex declaró sentirse angustiada por la situación.