Artículos navideños abarrotan centros de compras en Managua con altas expectativas de ventas para esta temporada

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Los artículos navideños abarrotan los centros de compras en Managua, a la espera de que la población llegue a adquirir los productos para decorar los hogares.

En el sector del mercado Roberto Huembes, los dueños de establecimientos comerciales afirman que tienen altas expectativas para las compras de árboles de Navidad, guirnaldas, esferas y Santa Claus.

En cuanto a los precios, los comerciantes afirman que, en comparación a años anteriores, algunos artículos mantienen el mismo costo y otros reflejan bajas, por lo que esperan que la población acuda al mercado y aproveche las ofertas.

La estrella vale 80 córdobas, los aritos navideños 80 y la campana 120, mientras que los lazos se cotizan entre 120 y 160. Los árboles varían según el tamaño, con precios desde 240 córdobas hacia arriba.