Asalto violento en Villa Reconciliación desata alarma por racha de robos en el sector 

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Un violento asalto ocurrido en Villa Reconciliación, Distrito 7 de Managua, quedó grabado en cámaras de seguridad.

Un sujeto golpeó y arrastró por la acera a una joven para despojarla de su bolso, en un hecho que ha generado alarma entre las familias del sector.

La víctima logró levantarse y corrió pidiendo auxilio mientras el delincuente huyó de la escena. En las imágenes captadas se observa el momento en que el individuo intercepta a la víctima mientras transitaba por la vía pública.

De acuerdo con testimonios de los mismos habitantes, existe la fuerte sospecha de que se trate del mismo sujeto, a quien también vinculan con un intento de forzar el portón de una vivienda cercana al lugar donde ocurrió el asalto.

Los vecinos hacen un llamado urgente a la policía para que intensifiquen el patrullaje en el sector y logren la pronta captura del agresor antes de que continúe cometiendo más delitos en la zona.