Asesinato de un hombre de 34 años en la comunidad San Juan de San Ramón

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

La noche del pasado domingo se registró el asesinato de un hombre de 34 años en la comunidad San Juan, municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa.

La víctima fue identificada como Lester Javier Mendoza, originario de Waslala, quien vivía de manera temporal en la comunidad por un trabajo de albañilería.

Una de las versiones preliminares apunta a que cuatro sujetos lo atacaron con el objetivo de robarle un arma de fuego que portaba, provocándole múltiples heridas por arma blanca. El cuerpo fue encontrado en una alcantarilla de la comunidad.