Hallan cuerpo sin vida de una mujer de 36 años en un predio baldío en Chontales

El cuerpo sin vida de una mujer de 36 años fue encontrado en un predio baldío en la comarca El Zapote de Oriente, en La Libertad, Chontales.

Según versiones preliminares, su pareja sentimental sería la responsable del crimen ocurrido en la zona.

El hallazgo se registró la mañana del viernes 2 de octubre en un potrero de la comarca.

La víctima era originaria del municipio de San Pedro de Lóvago y había llegado a esta zona para celebrar el cumpleaños de su suegro el pasado 30 de septiembre.

Familiares señalaron que la mujer presentaba golpes en el rostro y tenía perdido un ojo.