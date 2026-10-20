Asesinan a padre e hijo a balazos y queman cuatro casas en Bonanza

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Un grupo de al menos 15 sujetos armados asesinó a balazos a un padre y su hijo en la comunidad Dimanguas, en el municipio de Bonanza, en la costa Caribe Norte.

Las víctimas fueron identificadas como Dionisio Hernández, de 54 años, y Wilmer Hernández, de 24. Los atacantes también incendiaron cuatro viviendas e ingresaron de madrugada a la comunidad.

Según información difundida por medios locales, los hombres irrumpieron e invadieron la comunidad la madrugada del lunes. En ese contexto, secuestraron a las dos víctimas mortales junto a otras cuatro personas, de quienes aún se desconoce su paradero.

En las cuatro viviendas incendiadas habitaban varios menores de edad, quienes afortunadamente lograron salir ilesos.