Jordania detiene a 3 familiares por ataque mortal contra iglesia durante funeral

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Las fuerzas de seguridad de Jordania retuvieron este lunes a 3 miembros de una misma familia sospechosos del ataque mortal contra una iglesia durante un funeral.

El ataque dejó 9 muertos y 25 heridos en la aldea de Hamud, en el sur del país. Los 3 sospechosos, calificados de terroristas, fueron detenidos en una casa abandonada de la gobernación del Al Karak.

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran a personas aterrorizadas buscando refugio mientras se escucha un intenso tiroteo de fondo.