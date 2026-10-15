Atropello múltiple en la costa de São Paulo deja un trabajador de jardinería fallecido

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Un hombre murió tras ser brutalmente atropellado por un vehículo cuyo conductor terminó perdiendo el control en la entrada de Praia Grande, en la costa de São Paulo, Brasil.

En el lugar, la víctima realizaba labores de jardinería junto a otros hombres. Las imágenes grabadas por una cámara de seguridad muestran que el cuerpo de la víctima fue expulsado por los aires y cayó al pavimento.

El cuerpo de la víctima fue impactado por otro vehículo, mientras un motociclista fue colisionado por el automotor que desencadenó la tragedia.

Según informó el departamento de bomberos, al llegar al sitio encontraron al trabajador de la municipalidad inconsciente.