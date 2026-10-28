Automóvil vuela por los aires tras impactar contra una propiedad en Cuajimalpa de Morelos

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Un automóvil terminó literalmente volando por los aires tras impactar contra una propiedad en la colonia Lomas del Chamizal, en Cuajimalpa de Morelos, México.

El accidente quedó grabado por una cámara de seguridad y el chofer sufrió graves lesiones en su cuerpo.

El conductor se desplazaba a gran velocidad, lo que aparentemente provocó que perdiera el control al llegar a una curva.

Al lugar se presentaron miembros de los bomberos, quienes se encargaron de rescatar al conductor. El accidente fue captado en video y causó impacto entre los vecinos de la zona.