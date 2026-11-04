Sistema de baja presión con posible desarrollo ciclónico frente a costas de Costa Rica

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Un sistema de baja presión con posibilidades de desarrollo ciclónico durante los próximos días se localiza frente a las costas de Costa Rica, con dirección al noroeste del Pacífico de Centroamérica.

El Observatorio de Fenómenos Naturales (OFENA) informó que las condiciones del clima en Nicaragua estarán predominadas por sistemas de bajas presiones que generarán lluvias en el Caribe y precipitaciones dispersas en el Pacífico.

Las posibilidades de precipitaciones estimadas para este día en el Caribe Norte presentan mayor intensidad en los sectores de Rosita, Bilwi y Karawala.

El seguimiento meteorológico en el trópico se centra frente a las costas oeste del Pacífico de Costa Rica y en el noreste de Nicaragua, entre Cabo Gracias a Dios en el Caribe, donde se generan condiciones y posibilidades de desarrollo.