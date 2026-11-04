Balacera en discoteca de la zona Hippos deja un muerto y cinco heridos

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Una balacera registrada durante la madrugada del lunes en la discoteca La 42, en la zona Hippos, Managua, dejó un muerto y cinco heridos. Según las primeras investigaciones, el atacante llegó al local con el objetivo directo de ejecutar el crimen.

El sujeto ingresó con una pistola en mano y disparó de manera directa contra un joven que consumía bebidas alcohólicas junto a un grupo de amigos.

De acuerdo con registros de las cámaras de seguridad y versiones preliminares, el atacante es un hombre alto de tez oscura, que vestía jeans azul rasgados, camisa negra de manga larga y gorra del mismo color.

Tras el incidente, personal del establecimiento alertó a la Policía Nacional, cuyos peritos acordonaron la escena e iniciaron las investigaciones.