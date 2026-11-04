Balacera en discoteca de la zona Hippos deja tres jóvenes heridos y expone fallos de seguridad 

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Una balacera en la discoteca 42 de la zona Hippos de Managua dejó al menos tres jóvenes heridos, quienes permanecen en el Hospital Manolo Morales.

El incidente expone un grave fallo en los protocolos de seguridad de estos locales donde una normativa policial impide el ingreso de armas.

A 24 horas del suceso, la discoteca mantiene sus luces apagadas y un silencio sepulcral. Reportes en redes sociales identifican a los presuntos autores de los disparos como Axel Junior Artola Pérez, de 27 años, y otro sujeto conocido bajo el alias de Popeye.

Según testigos, las armas las ingresaron las damas que acompañaban a los que dispararon, ya que no hay revisión de mujeres, solo de hombres. A simple vista, estos centros carecen de tecnología básica como arcos o detectores de metales.