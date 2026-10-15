Beéle llegará a Nicaragua con su Borondo Tour: crece la expectativa por su concierto en Managua

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

La cuenta regresiva para el concierto de Beéle en Nicaragua ya está en marcha. El cantante colombiano se presentará el próximo viernes 23 de octubre de 2026 en Avenida Fontana, Managua, como parte de su gira *Borondo Tour*, un espectáculo que promete reunir a sus seguidores al ritmo de sus principales éxitos y de una propuesta musical que combina sonidos urbanos, influencias caribeñas y melodías románticas.

La presentación ha generado expectativa entre los fanáticos que esperan escuchar en vivo canciones como Frente al mar, No tiene sentido, Mi refe, Morena y La Plena, temas que han contribuido a posicionar al artista entre los nombres destacados de la música urbana latina. También existe interés por conocer qué otras canciones formarán parte del repertorio, aunque hasta el momento no se ha confirmado una lista oficial para el concierto en Managua.

El evento cuenta con la participación de *Más Show Production* y se perfila como una de las citas musicales esperadas de octubre en la capital nicaragüense. A medida que se acerca la fecha, los seguidores aguardan más detalles sobre la organización y el desarrollo del espectáculo, con la expectativa de disfrutar una noche de música, baile y las canciones que han marcado la trayectoria reciente del colombiano.