Bullying escolar puede provocar problemas físicos y emocionales en los niños

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

La médica Laura Madrigal advirtió que el bullying escolar genera un nivel de estrés constante en los niños que afecta su salud física y emocional.

Síntomas como dolor de estómago o cabeza antes de ir a clases suelen ser minimizados por los padres, señaló la especialista.

Madrigal explicó que cuando el menor detecta un peligro se activa su sistema nervioso y libera cortisol, lo que altera la calidad del sueño y el desempeño.

Indicó que estas conductas no corregidas persisten hasta la vida adulta. Advirtió que comentarios sobre el peso pueden derivar en problemas alimenticios, como sobrepeso o desnutrición.

Señaló que el abordaje debe ser multidisciplinario e incluir a un psicólogo, pediatra y nutricionista. Recalcó que no se debe minimizar el problema con frases como “no aguantan nada”.