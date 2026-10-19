Buscan a nicaragüense sospechoso del doble homicidio de su esposa e hija en Costa Rica

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La policía de Costa Rica desplegó un operativo de búsqueda en sus puertos fronterizos y zonas limítrofes para localizar a un nicaragüense sospechoso del crimen de una mujer de 40 años y una niña de 9. El doble homicidio ocurrió la tarde del sábado 17 de octubre en Liberia, Guanacaste.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Yasmina López y su hija Valesca Valdés López, esposa e hija del señalado.

Sus cuerpos presentaban heridas provocadas con un machete y se presume que el crimen ocurrió en horas del mediodía. Según testigos, el sospechoso llamó por teléfono pidiendo que avisaran a la policía que en la vivienda estaban los cuerpos sin vida.

Una vecina relató que el hombre incluso le confesó que se encontraba en el departamento de Rivas.