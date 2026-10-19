Rescate reanuda búsqueda de joven desaparecido tras volcar kayak en laguna Xiloá

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Equipos de rescate reanudaron la búsqueda del joven desaparecido tras volcar kayak en la Laguna de Xiloá.

Armando Moisés Oviedo Hernández, de 26 años, cayó al agua la tarde del domingo cuando la embarcación en la que pescaba se volcó. Los otros dos jóvenes que lo acompañaban lograron ponerse a salvo.

Un dispositivo de emergencia de la Unidad de Búsqueda y Rescate de Bomberos Unidos, en coordinación con la Policía Nacional, resguarda el perímetro y realiza recorridos por la superficie acuática.

Los rescatistas explicaron que las labores se concentran en un punto estratégico del balneario. Según la dinámica de flotación y la temperatura del agua en el sector, prevén que el cuerpo del joven pueda emerger entre la noche de este lunes y las primeras horas del martes.