Caída persistente de cabello alerta sobre tiroides, lupus o diabetes y exige descartar causas sistémicas

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

El aumento persistente de la caída del cabello puede revelar enfermedades de la glándula tiroidea, lupus eritematoso sistémico o diabetes descompensada.

La dermatóloga Génesis Pérez señala que identificar y corregir la causa sistémica resulta determinante para detener la pérdida capilar.

Pérez explica que la caída del cabello no equivale a alopecia, pues esta última implica ausencia de pelo en áreas donde debería crecer, como cejas, pestañas o axilas.

En promedio se pierden hasta 150 pelos diarios por el ciclo natural de crecimiento, pero un patrón alterado merece consulta.

Las dietas extremas y los medicamentos para perder peso también figuran entre las causas, ya que el organismo prioriza nutrientes para órganos vitales.

La especialista subraya que aplicar romero, aceites o champús sin diagnóstico retrasa la atención y agrava la caída.