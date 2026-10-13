Calor de 36 grados y lluvias con tormentas eléctricas marcan el pronóstico en Nicaragua

Las precipitaciones se concentrarán desde el mediodía y alcanzarán mayor intensidad en el Caribe.

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El calor de 36 grados y las lluvias con tormentas eléctricas marcan el pronóstico en Nicaragua. Las bajas presiones atmosféricas y una vaguada mantendrán esas condiciones en el territorio. 

Los meteorólogos anticipan precipitaciones desde el mediodía, con mayor intensidad en el Caribe. 

Un posible sistema de baja presión se aproximará a las costas por el sureste, según los meteorólogos. 

Ese fenómeno generará condiciones de lluvia durante las próximas 48 horas. Las precipitaciones se esperan desde las 2 de la tarde en la zona del Caribe, acompañadas de tormentas eléctricas. 

Los acumulados serán mayores en el Caribe y moderados en el centro y el Pacífico. Los meteorólogos recomiendan mucha precaución ante estas posibles lluvias. 