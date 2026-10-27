Calor de hasta 36 grados y lluvias puntuales marcan el final del periodo lluvioso

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Las altas presiones atmosféricas continentales mantienen el ambiente muy caluroso sobre el territorio nicaragüense durante este 27 de octubre.

Meteorólogos informaron que las temperaturas máximas alcanzarán hasta 36 grados en la región del Pacífico. Para la madrugada se esperan posibilidades de lluvia en occidente, principalmente en León.

También se esperan lluvias en el noreste y sureste del territorio, así como nublados en el noroccidente y en San Rafael del Sur.

En el norte y centro norte se esperan rachas de 10 a 35 kilómetros por hora, y en el centro-sur de 10 a 20. El Caribe Norte registrará rachas de 20 a 35 kilómetros por hora, y el Caribe Sur junto con Río San Juan, de 10 a 35.

Estas condiciones corresponden a la etapa de finalización del periodo lluvioso, que normalmente ocurre entre finales de octubre e inicios de noviembre.