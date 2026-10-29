Calor intenso predominará en Nicaragua con máximas de 36 grados en occidente y centro

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

El ambiente muy caluroso continuará predominando en el territorio nicaragüense durante las próximas horas, con temperaturas máximas de 36 grados en las zonas occidental y central.

Los meteorólogos recomiendan a la población mantener una buena hidratación. Para este día se pronostican lluvias puntuales o aisladas en algunas zonas del país.

Sobre el territorio nacional se mantiene una vaguada monzónica por el Pacífico, al sur de Centroamérica, que también abarca Costa Rica y Panamá. Ese entorno favorece la humedad y las posibilidades de lluvias locales en Nicaragua.

El panorama de precipitaciones para este día es de lluvia ligera dispersa, con una distribución bastante irregular. En el Caribe Norte y el Caribe Sur se mantienen algunas señales de lluvia en varios sectores.