Pronostican calor de hasta 35 grados y lluvias dispersas con tormentas eléctricas

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Meteorólogos nicaragüenses pronostican fuertes calores en el territorio nacional para este fin de semana, sin descartar posibles lluvias.

Las precipitaciones podrían darse de forma dispersa y con mayor probabilidad en las regiones Caribe, noroccidental y central del país. Las temperaturas se mantendrán entre los 33 y 35 grados, generando un ambiente muy caluroso.

Para este viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre de 2026, se localiza actividad ciclónica tanto en el Atlántico como en el Pacífico. En el Atlántico se ubica Josefina, un ciclón post tropical al suroeste de la costa este de Estados Unidos.