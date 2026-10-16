Cámaras captan a dos sujetos empujando una moto robada en Tipitapa

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

En cámaras de seguridad de una vivienda ubicada en el barrio Pedro Joaquín Chamorro número 2 de Tipitapa quedaron captados dos sujetos en el momento en que llevaban empujando una moto que se habían robado en una casa del sector donde fue el antiguo Rastro Viejo.

El afectado relató que la moto, en buen estado, fue sustraída a las 4:30 de la mañana, y que ya consiguió los videos de la cámara e interpuso la denuncia en el Distrito 8.

Según señaló, los que salen en el video son dos vecinos del mismo barrio y la policía ya los tiene detectados e incluso sabe dónde vendieron la moto, aunque no se sabe si ya está desarmada. El afectado agradeció la rapidez de la policía y de los medios que lo ayudan con el caso, y expresó que tal vez no recupere la moto, pero sí espera que los responsables paguen por el delito.

Las personas que compraron la moto robada serían procesadas por el delito de tope e investigadas por el desarme constante de motos robadas en Tipitapa.