Cámaras captan a sujeto robando en tiendas de Boaco y Policía lo busca 

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Un sujeto fue captado en cámaras de seguridad realizando robos en varios establecimientos de la ciudad de Boaco. La Policía Nacional está tras su búsqueda para lograr detenerlo, según informaron las autoridades.

En una tienda de conveniencia del barrio Santa Isabel, el sujeto entró haciéndose pasar por un cliente y ocultó varios productos bajo su ropa. A pesar de que la dependienta logró reclamarle, el hombre solo regresó un champú y se llevó el resto.

Posteriormente, con otro color de camisa, llegó hasta una tienda de ropa en el mercado municipal y sustrajo una sudadera utilizando el mismo método. La Policía Nacional ya tiene identificado al sujeto y se espera su detención en las próximas horas.