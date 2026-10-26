Cámaras de seguridad deben grabar sin internet para conservar los videos ante cortes del servicio

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

El ingeniero en sistemas Rodolfo Nicaragua advirtió que las cámaras de seguridad que graban únicamente a través de internet pierden el respaldo cuando se interrumpe el servicio.

Recomendó equipos con grabación local y batería de respaldo ante cortes de luz.

El especialista señaló que la grabación local es el primer aspecto a verificar antes de adquirir una cámara de seguridad.

Indicó que estos equipos también deben contar con batería de respaldo para mantener la operación durante cortes eléctricos.

Añadió que el sensor de movimiento y la visión nocturna permiten identificar a las personas que aparecen en las grabaciones durante la noche.

Diversos informes de fabricantes globales indican que un sistema de videovigilancia bien planificado reduce hasta en 70% las probabilidades de hurtos y robos.