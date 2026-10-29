Camión con 30 cortadores de café se vuelca y cae a un barranco en Matagalpa 

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Al menos 30 cortadores de café se salvaron de morir cuando el camión en que viajaban se volcó y cayó a un barranco en el municipio de El Tuma-La Dalia, en Matagalpa. El conductor quedó atrapado en la cabina y varios de los trabajadores resultaron lesionados.

Presuntamente, el conductor del camión perdió el control al recibir una pedrada en la cabeza por parte de un desconocido. El vehículo pesado se volcó y cayó al barranco cuando circulaba por la comunidad El Granadillo número 4.

Varios de los cortadores de café tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial. Pese a la magnitud del accidente, todos lograron sobrevivir. Las autoridades investigan el caso para verificar la versión de los testigos y dar con el paradero del responsable.